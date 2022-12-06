Ко второму чтению дефицит бюджета уменьшили почти в 2 раза благодаря поступлениям средств из федерального бюджета, проинформировал на сессии республиканского парламента глава Минфина Дагестана Юнус Саадуев.
"Ко второму чтению, как и в прошлые годы, [показатели бюджета] претерпели заметные изменения. В большей степени корректировки показателей бюджета вызваны финансовой поддержкой из федерального бюджета в размере 11,9 млрд рублей. Предусмотрено увеличение на 2,29 млрд 290 налоговых и неналоговых доходов <...>, перераспределяемых через федеральное казначейство", — поделился Саадуев.
Он добавил, что итоговый объем доходов Дагестана установлен в размере 177,2 млрд рублей. Расходы сформированы в объеме 192,9 млрд рублей, которые ко второму чтению выросли на 1,4 млрд рублей.