Глава Дагестана провел собрание по вопросам сферы туризма

Были озвучены итоги работы отрасли в 2022 году и обсуждены будущие цели.

За прошедший период текущего года, по сведениям профильного ведомства, туристический поток в Дагестан вырос более чем на 38% по сравнению с таким же периодом минувшего года. Он составил более 1,42 млн человек. Соответственно увеличился и объем услуг туристской индустрии – до 7 млрд руб.

Меликов поблагодарил всех причастных к достижению хороших результатов в сфере, подчеркнув, в частности, работу Минтуризма региона, доказавшего свою высокую работоспособность.

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