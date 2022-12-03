ЗАМАНА - Глава Дагестана провел собрание по вопросам сферы туризма

Глава Дагестана провел собрание по вопросам сферы туризма

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03 декабря, 2022. Суббота 01:56
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Глава Дагестана провел собрание по вопросам сферы туризма

Руководитель Дагестана Сергей Меликов провел вчера, 2 декабря, расширенное заседание по вопросам развития туризма.

Глава Дагестана провел собрание по вопросам сферы туризма

Были озвучены итоги работы отрасли в 2022 году и обсуждены будущие цели.

За прошедший период текущего года, по сведениям профильного ведомства, туристический поток в Дагестан вырос более чем на 38% по сравнению с таким же периодом минувшего года. Он составил более 1,42 млн человек. Соответственно увеличился и объем услуг туристской индустрии – до 7 млрд руб.

Меликов поблагодарил всех причастных к достижению хороших результатов в сфере, подчеркнув, в частности, работу Минтуризма региона, доказавшего свою высокую работоспособность.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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