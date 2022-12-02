Встречал премьера главврач учреждения Абсеретдин Мирзабеков, рассказавший о том, что в 2005 году на территории Центральной районной больницы стартовало строительство поликлиники на 150 посещений.

Первый блок на 50 посещений в смену был завершен и сдан в работу. Возведение 2-го блока на 100 посещений в смену было приостановлено на стадии фундаментных работ.

В ходе визита Абдулмуслимов осмотрел больницу и пообщался с пациентами.

«Больница оснащена современным оборудованием, хорошей лабораторией и полностью обеспечена лекарственными препаратами. Пациенты довольны качеством оказываемой помощи. Что касается второго блока поликлиники, решение этого вопроса необходимо ускорить», — озвучил Абдулмуслимов.