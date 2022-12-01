Собрание прошло в Ситуационном центре Дагестана в режиме видеоконференцсвязи с участием руководителя Главного управления МЧС России по Дагестану Наримана Казимагамедова, сотрудников органов исполнительной власти и местного самоуправления.

На заседании обсуждалась тема совершенствования работы РСЧС с целью уменьшения рисков появления ЧС, обусловленных сезонными природными явлениями.

Как озвучил Рамазан Джафаров в своем выступлении, Дагестан входит в перечень лавиноопасных регионов, на территории которого имеется более 400 лавиноопасных очагов в 12 муниципальных образований.

Он проинформировал, что в период с 2000 года по март нынешнего года на территории региона сошли 2542 лавины, с начала года 42 лавины, в результате чего скончались 25 человек, в том числе 5 пограничников, нанесен ущерб жителям и объектам экономики в размере более 84 млн рублей. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.