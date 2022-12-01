ЗАМАНА - В Дагестане усилят меры защиты от лавиноопасных явлений

В Дагестане усилят меры защиты от лавиноопасных явлений

Автор
01 декабря, 2022. Четверг 09:44
|||
В Дагестане усилят меры защиты от лавиноопасных явлений
Во вторник, 29 ноября, заместитель главы кабмина региона Рамазан Джафаров поучаствовал в совещании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое провел руководитель МЧС России Александр Куренков.
В Дагестане усилят меры защиты от лавиноопасных явлений

Собрание прошло в Ситуационном центре Дагестана в режиме видеоконференцсвязи с участием руководителя Главного управления МЧС России по Дагестану Наримана Казимагамедова, сотрудников органов исполнительной власти и местного самоуправления.

На заседании обсуждалась тема совершенствования работы РСЧС с целью уменьшения рисков появления ЧС, обусловленных сезонными природными явлениями.

Как озвучил Рамазан Джафаров в своем выступлении, Дагестан входит в перечень лавиноопасных регионов, на территории которого имеется более 400 лавиноопасных очагов в 12 муниципальных образований.

Он проинформировал, что в период с 2000 года по март нынешнего года на территории региона сошли 2542 лавины, с начала года 42 лавины, в результате чего скончались 25 человек, в том числе 5 пограничников, нанесен ущерб жителям и объектам экономики в размере более 84 млн рублей. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

Прочитано 42 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top