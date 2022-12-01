ЗАМАНА - Более 150 мест для трудоустройства осужденных создали на базе двух исправительных центров в Дагестане

Более 150 мест для трудоустройства осужденных создали на базе двух исправительных центров в Дагестане

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01 декабря, 2022. Четверг 09:21
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Более 150 мест для трудоустройства осужденных создали на базе двух исправительных центров в Дагестане
Глава кабмина Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 30 ноября, провёл заседание на тему создания системы исправительных центров на территории региона.
Более 150 мест для трудоустройства осужденных создали на базе двух исправительных центров в Дагестане

Премьер проинформировал, что сегодня по поручению Президента РФ осуществляется активная работа по развитию сети исправительных центров уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и созданию в них требуемого числа мест для трудоустройства жителей на предприятиях и в организациях.

«Согласно указу Правительства России от 29 апреля 2021 года № 1138-р и поручению Президента РФ Владимира Путина регионам страны поставлена цель увеличить число мест в исправительных учреждениях», — заявил Абдулмуслимов.

К этой работе, как заметил глава кабинета министров, были привлечены промышленные компании Дагестана:

«Результаты совместной работы позволили создать в ноябре нынешнего года исправительные центры на площадке ООО «Дагестан Стекло Тара» на 75 человек и ООО «Каспийский завод стекловолокна» на 78 человек. Также идет работа по созданию исправительного центра на базе ООО «Капитал Инвест-Пром». Стоит заметить, что имеются определенные проблемы в данном направлении, затрудняющие привлечение новых промышленных организаций к работе по созданию исправительных центров. Это нерешенность вопроса субсидирования затрат по их созданию. При этом потенциал для использования труда осужденных имеется в области городского хозяйства, который может быть реализован в Махачкале и других городах Дагестана. Тут нужно активизировать работу органам местного самоуправления, прежде всего в вопросе подбора имущества», — высказался премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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