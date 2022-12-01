Премьер проинформировал, что сегодня по поручению Президента РФ осуществляется активная работа по развитию сети исправительных центров уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и созданию в них требуемого числа мест для трудоустройства жителей на предприятиях и в организациях.

«Согласно указу Правительства России от 29 апреля 2021 года № 1138-р и поручению Президента РФ Владимира Путина регионам страны поставлена цель увеличить число мест в исправительных учреждениях», — заявил Абдулмуслимов.

К этой работе, как заметил глава кабинета министров, были привлечены промышленные компании Дагестана:

«Результаты совместной работы позволили создать в ноябре нынешнего года исправительные центры на площадке ООО «Дагестан Стекло Тара» на 75 человек и ООО «Каспийский завод стекловолокна» на 78 человек. Также идет работа по созданию исправительного центра на базе ООО «Капитал Инвест-Пром». Стоит заметить, что имеются определенные проблемы в данном направлении, затрудняющие привлечение новых промышленных организаций к работе по созданию исправительных центров. Это нерешенность вопроса субсидирования затрат по их созданию. При этом потенциал для использования труда осужденных имеется в области городского хозяйства, который может быть реализован в Махачкале и других городах Дагестана. Тут нужно активизировать работу органам местного самоуправления, прежде всего в вопросе подбора имущества», — высказался премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.