ЗАМАНА - Представитель Дагестана принял участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Представитель Дагестана принял участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Автор
29 ноября, 2022. Вторник 09:21
|||
Представитель Дагестана принял участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана

В Оренбурге состоялся 18-й Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В нем участвовало более 700 предпринимателей, руководителей субъектов и компаний. К участникам мероприятия по видеосвязи обратились президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.

Представитель Дагестана принял участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Было озвучено, что многие российские регионы наладили прямые торгово-экономические связи с казахстанскими партнёрами. Совместно и с успехом работают города-побратимы Москва и Астана, Санкт-Петербург и Алматы, Ростов-на-Дону и Уральск, Омск и Павлодар, Махачкала и Актау.

Делегации двух стран на мероприятии обсудили тему роли субъектов в создании евразийской транспортно-логистической инфраструктуры и развития мультимодального транскаспийского сообщения.

В составе правительственной делегации России в работе Форума поучаствовал заместитель гендиректора Махачкалинского морского торгового порта Хаджи-Мурад Абашилов.

Он озвучил, что важной частью панельных сессий стало обсуждение вопросов об отмене существующих в трансграничной и международной торговле ограничений и обновления межгосударственной транспортной инфраструктуры. В частности, представители властей России и Казахстана договорились об обеспечении условий для роста грузоперевозок на Каспии.

Прочитано 58 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top