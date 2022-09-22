В Дагестане реализуют новую федеральную программу «Национальная система пространственных данных»

Вчера, 21 сентября, под руководством лидера РД Сергея Меликова и начальника Росреестра Олега Скуфинского прошло собрание на тему реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных».

Стоит напомнить, что ранее в адрес Меликова пришло обращение от главы Росреестра по вопросу утверждения в регионе республиканской программы, направленной на осуществление цели создания полного и точного реестра, формирование инфраструктуры пространственных данных республики для повышения эффективности управления земельными ресурсами. Это предложение было поддержано.