Стоит напомнить, что ранее в адрес Меликова пришло обращение от главы Росреестра по вопросу утверждения в регионе республиканской программы, направленной на осуществление цели создания полного и точного реестра, формирование инфраструктуры пространственных данных республики для повышения эффективности управления земельными ресурсами. Это предложение было поддержано.
В Дагестане реализуют новую федеральную программу «Национальная система пространственных данных»
- Автор Дарья
- 22 сентября, 2022. Четверг 08:12
Вчера, 21 сентября, под руководством лидера РД Сергея Меликова и начальника Росреестра Олега Скуфинского прошло собрание на тему реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных».
Национальная система пространственных данных включает в себя сведения об объектах недвижимости, пространственные данные, информацию о зарегистрированных правах на недвижимое имущество. Реализация программы на территории Дагестана объединит все перечисленное в Единый информационный ресурс. Подробнее данный материал можно прочитать тут.
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