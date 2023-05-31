ЗАМАНА - Х Международный межрелигиозный молодежный форум в Махачкале завершил работу

Х Международный межрелигиозный молодежный форум в Махачкале завершил работу

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31 мая, 2023. Среда 10:44
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Х Международный межрелигиозный молодежный форум в Махачкале завершил работу

В Махачкале завершился XX Международный межрелигиозный молодежный форум, информирует пресс-служба ДГИ.

Х Международный межрелигиозный молодежный форум в Махачкале завершил работу

Как озвучил руководитель форума Асхабали Мурзаев, в нынешнем году территория проведения мероприятия расширилась не только по субъектам России, но и в зарубежных странах. Собравшиеся посмотрели ленту об истории его создания: предложение Махачкалинской епархии 10 лет назад поддержал Муфтият Дагестана и Совет иудейских общин.

«Было бы удивительно, если бы форум проходил где-то вне поликонфессионального и многонационального региона, через “дербентские ворота” которого в Россию пришли миссионеры 3-х традиционных конфессий», – выступил глава Миннаца республики Энрик Муслимов.

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