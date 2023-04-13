ЗАМАНА - Более 200 заболевших корью зафиксировано в Дагестане

Более 200 заболевших корью зафиксировано в Дагестане

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13 апреля, 2023. Четверг 01:21
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Более 200 заболевших корью зафиксировано в Дагестане

Пресс-конференция в ходе которой были обсуждены вопросы заболеваемости корью в Республике Дагестан и необходимость вакцинации от заболевания состоялась на площадке «Дагестанской правды».

Более 200 заболевших корью зафиксировано в Дагестане

В рамках мероприятия руководитель Роспотребнадзора Дагестана Залимхан Омариев подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация по кори в республике сложная, но контролируемая. По его словам, в Дагестане удалось не допустить групповых очагов заболевания. «Ежедневно мы фиксируем случаи заболевания корью в Дагестане, в том числе в Махачкале. Однако ситуация контролируемая, поводов для паники нет, но есть повод для настороженности», – сказал Залимхан Омариев. В ходе беседы было отмечено, что корь является одной из самых заразных болезней, вызывающая осложнения: пневмония, отит, энцефалит. Самым эффективным средством профилактики считается вакцинация. «Единственная возможность защитить детей от коревой инфекции – это вакцинация. Статистика утверждает, что 0,2% заболеваний корью приводят к летальному исходу. Наша обязанность защитить наших детей от управляемой инфекции. Хочется предупредить родителей, которые легкомысленно убеждены в том, что ребенок может переболеть и у него выработается иммунитет без вакцинации. Но ни в коем случае нельзя надеяться на благоприятный исход - коревая инфекция относится к эволюционирующим, она приводит к тяжелым последствиям - слепоте, менингитам, энцефалитам и многим другим необратимым последствиям для здоровья ваших детей», – рассказала в свою очередь Министр здравоохранения РД Татьяна Беляева. Она дополнила, что министерство проводит системную работу по информированию населения о последствиях инфекции и о необходимости вакцинации, родителям необходимо только проявить заботу о безопасности своего ребенка. Также Залимхан Омариев сообщил, что в Дагестане уже более 200 случаев заболевания кори. «Даже один случай кори может стать причиной крупного очага инфекции. Усилиями Минздрава, Роспотребнадзора, Минобразования и журналистского сообщества нам удалось не допустить очагового распространения эпидемиологического процесса. Однако опасность распространения инфекции сохраняется, и это ещё одна веская причина срочной иммунизации детей от коревой инфекции», – добавил руководитель Роспотребнадзора.

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