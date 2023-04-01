ЗАМАНА - Глава Табасаранского района Магомед Курбанов поздравил Председателя Правительства РД с днём рождения

Глава Табасаранского района Магомед Курбанов поздравил Председателя Правительства РД с днём рождения

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01 апреля, 2023. Суббота 12:52
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Глава Табасаранского района Магомед Курбанов поздравил Председателя Правительства РД с днём рождения

Глава Табасаранского района Магомед Курбанов поздравил Председателя Правительства РД с днём рождения.

Глава Табасаранского района Магомед Курбанов поздравил Председателя Правительства РД с днём рождения

«Уважаемый Абдулмуслим Мухудинович!

Примите искренние поздравления с днем рождения от коллектива администрации Табасаранского района, Собрания депутатов и жителей района.

Ваш высокий профессионализм и компетентность, чувство ответственности, умение работать на достойный результат, а также человеческие качества вызывают глубокое уважение.

Дополнительное подтверждение этих качеств мы увидели в Ваш приезд в Табасаранский район в декабре прошлого года. Этот визит стал для нас важным событием, поэтому в этот день хотелось бы ещё раз поблагодарить Вас за то, что ознакомились с потенциалом района, выслушали назревшие проблемы жителей, дали важные для нашего района поручения соответствующим министерствам в разных сферах экономики.

Хочу пожелать Вам достижения высоких целей, успешного решения стоящих перед Вами задач и реализации всех намеченных планов на посту Председателя Правительства Республики Дагестан.

Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа и плодотворной работы на благо развития региона»,- говорится в тексте поздравления.

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