Шатры Рамадана в Дагестане ежедневно посещают около 35 000 мусульман

Шатры Рамадана, которые развернулись в городах и селах Дагестана для мусульман, каждый день посещают порядка 35 000 жителей региона. Первые дни главного в Дагестане шатра в Махачкале профинансировал руководитель РД Сергей Меликов, информирует ТАСС, ссылаясь на начальника благотворительного фонда "Инсан" по Махачкале Абдулла Агалиев.

"Шатры Рамадана, которые организовал наш фонд, стоят во всех городах и во многих селах региона. Каждый день их посещают более 35 000 дагестанцев. Также наши волонтеры организовали 1 000 порций воды и фиников для раздачи на улицах Махачкалы, акция проходит в самых многолюдных местах города. Добровольцы фонда также каждый день развозят порции еды для учащихся вузов в общежитиях", — высказался Агалиев.