ЗАМАНА - В Хасавюртовском районе восстановили обрушившийся пролет моста

В Хасавюртовском районе восстановили обрушившийся пролет моста

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22 марта, 2023. Среда 02:19
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В Хасавюртовском районе восстановили обрушившийся пролет моста

В Хасавюртовском районе на автодороге местного значения «Подъезд к селу Новосаситли от автодороги «Хасавюрт – Адильотар – Сулевкент» км 6 завершены аварийно-восстановительные работы на мосту через реку Ярыксу, информирует пресс-служба Министерства транспорта региона.

В Хасавюртовском районе восстановили обрушившийся пролет моста

Стоит напомнить, что 19 января этого года там разрушился первый пролет моста.

В рамках ремонтных мероприятий осуществлены демонтаж и восстановление обрушившегося пролета, устройство береговых щековых обратных стен, устройство земляного полотна и дорожной одежды. 

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