"Приговором 4 июля минувшего года подсудимого оправдали по вменяемым ему уголовным статьям. Надзорное ведомство не согласилось с решением суда и обжаловало его с просьбой отменить его и передать дело на новое судебное разбирательство. По результатам апелляционного рассмотрения Верховный суд региона пришел к выводу, что дело рассмотрено без нарушений норм уголовно-процессуального закона, оснований отмены приговора не имеется. Апелляционным определением от 13 марта текущего года обжалуемое решение оставлено в силе", — заявляется на сайте.
Дагестанский суд оставил в силе оправдательный приговор экс-врио мэра Махачкалы
- Автор Дарья
- 14 марта, 2023. Вторник 15:54
Дагестанский верховный суд оставил в силе оправдательный приговор экс-врио главы Махачкалы и экс-лидеру территориального ФОМС Магомеду Сулейманову по обвинению в превышении должностных полномочий при выделении земельного участка, информирует ТАСС, ссылаясь на сайт суда.
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