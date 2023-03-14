ЗАМАНА - Дагестанский суд оставил в силе оправдательный приговор экс-врио мэра Махачкалы

Дагестанский суд оставил в силе оправдательный приговор экс-врио мэра Махачкалы

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14 марта, 2023. Вторник 15:54
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Дагестанский суд оставил в силе оправдательный приговор экс-врио мэра Махачкалы

Дагестанский верховный суд оставил в силе оправдательный приговор экс-врио главы Махачкалы и экс-лидеру территориального ФОМС Магомеду Сулейманову по обвинению в превышении должностных полномочий при выделении земельного участка, информирует ТАСС, ссылаясь на сайт суда.

Дагестанский суд оставил в силе оправдательный приговор экс-врио мэра Махачкалы

"Приговором 4 июля минувшего года подсудимого оправдали по вменяемым ему уголовным статьям. Надзорное ведомство не согласилось с решением суда и обжаловало его с просьбой отменить его и передать дело на новое судебное разбирательство. По результатам апелляционного рассмотрения Верховный суд региона пришел к выводу, что дело рассмотрено без нарушений норм уголовно-процессуального закона, оснований отмены приговора не имеется. Апелляционным определением от 13 марта текущего года обжалуемое решение оставлено в силе", — заявляется на сайте.

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