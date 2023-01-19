Дагестан стал первым в топ-10 регионов в сфере государственно-частного партнерства

Это значит, что они активнее других заключают концессионные соглашения для строительства новых объектов инфраструктуры отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Эти концессии уже сейчас покрывают потребность перечисленных регионов в объектах, необходимых для достижения установленных национальным проектом «Экология» показателей: 100%-ной сортировки и сокращения захоронений ТКО вдвое. Чем быстрее в регионах будут построены объекты, тем быстрее они выполнят национальные показатели — а значит, все ТКО, образующиеся в регионе, которые можно переработать, будут переработаны. Список составил Российский экологический оператор. «Концессионные соглашения — это основной инструмент инвестиций в отрасль обращения с ТКО. Концессии круто изменили рельеф последовательного финансирования крупных инфраструктурных объектов. По нашим подсчетам, сейчас на объекты инфраструктуры требуется около 550 млрд инвестиций. Понятно, что необходимо привлечение частных финансов. И РЭО готов поддержать регионы финансово, если проекты будут реализованы на основе концессионных соглашений, путем предоставления льготных долгосрочных займов концессионерам. Мы уже прорабатываем концессии на 2023 и 2024 годы. Это почти 200 млрд рублей инвестиций, которые получит отрасль. Объем поддержки составляет до 95% от общего объема инвестиций. Для реализующего проект инвестора возможность получить такое финансирование является самым привлекательным и эффективным вариантом на рынке», — сказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. В Дагестане будет реализована самая крупная в стране концессия. Благодаря ей в регионе появятся три объекта обращения с отходами мощностью 950 тысяч тонн в год с объемом инвестиций более 14 млрд рублей. Напомним, чтобы получить финансирование РЭО в рамках концессионных соглашений, проекты должны отвечать ряду требований. Все объекты обращения с ТКО должны находиться в территориальной и федеральной схемах обращения с отходами, а также в паспорте регионального проекта и региональной программе. На объекты концессионных соглашений должна быть разработана проектно-сметная документация и получены заключения государственных экспертиз.





