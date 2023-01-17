ЗАМАНА - 24 млн штук молоди различных видов рыб пополнили водоемы Дагестана за 2022 год

24 млн штук молоди различных видов рыб пополнили водоемы Дагестана за 2022 год

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17 января, 2023. Вторник 11:12
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24 млн штук молоди различных видов рыб пополнили водоемы Дагестана за 2022 год

Рыбные запасы водоемов Дагестана в 2022 году пополнили почти 24 миллионов штук молоди различных видов рыб – русского осетра, каспийского лосося, кутума, информирует пресс-служба Росрыболовства.

24 млн штук молоди различных видов рыб пополнили водоемы Дагестана за 2022 год

«В минувшем году в рыбохозяйственные водоемы региона мы выпустили более 23,9 млн штук водных биоресурсов, в том числе в реки Терек и Сулак в акватории Каспийского моря – более 201 000 штук молоди русского осетра, более 50 000 штук молоди каспийского лосося (кумжи), 12 млн 423 тыс. 73 штуки молоди кутума, а также 6 млн 248 тыс. 918 штук молоди сазана и более 5 млн штук личинок сазана», – заявляет организация.

Уточняют, что запланированный по госзаданию выпуск молоди в 2022 году в Дагестане эксперты превысили на 6,2 процента.

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