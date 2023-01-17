Начиная обсуждение, премьер подчеркнул, что минувший год стал одним из самых тяжелых этапов работы контрактной системы государственных и муниципальных закупок.



Как заявил Абдулмуслимов, государственными и муниципальными заказчиками региона было заключено более 15500 договоров на общую сумму 88,2 млрд рублей.

«В целях обеспечения социально-экономической стабильности и поддержки предпринимательского сообщества в условиях применения санкций недружественными странами в сфере государственных закупок на региональном уровне был оперативно разработан и принят ряд нормативных правовых актов.

В частности, это были акты об установлении размеров авансовых платежей, об изменении существенных условий контракта, об установлении случаев осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), о внесении изменений в правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг и другие. Такие меры позволили упростить процедуры закупок, стабилизировать ситуацию, поддержать заказчиков и бизнес», — высказался Абдулмуслимов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.