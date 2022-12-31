В прошлом он работал заместителем главы Минэкономики региона.
Сергей Меликов назначил себе нового общественного помощника
- Автор Дарья
- 31 декабря, 2022. Суббота 02:51
Абасали Шахвердиев занял пост общественного помощника руководителя Дагестана. Указ о назначении подписал Сергей Меликов.
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