ЗАМАНА - Сергей Меликов назначил себе нового общественного помощника

Сергей Меликов назначил себе нового общественного помощника

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31 декабря, 2022. Суббота 02:51
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Сергей Меликов назначил себе нового общественного помощника

Абасали Шахвердиев занял пост общественного помощника руководителя Дагестана. Указ о назначении подписал Сергей Меликов.

Сергей Меликов назначил себе нового общественного помощника

В прошлом он работал заместителем главы Минэкономики региона. 

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