ЗАМАНА - В Правительстве Дагестана проходит Всероссийская акция «Ёлка желаний»

В Правительстве Дагестана проходит Всероссийская акция «Ёлка желаний»

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26 декабря, 2022. Понедельник 14:12
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В Правительстве Дагестана проходит Всероссийская акция «Ёлка желаний»
Сегодня, 26 декабря, во Всероссийской акции «Ёлка желаний» приняли участие лидеры органов исполнительной власти и сотрудники правительства региона.
В Правительстве Дагестана проходит Всероссийская акция «Ёлка желаний»

Акция состоялась в фойе Дома Правительства, где на «Елке желаний» висели шары с мечтами детей с особенностями развития, из малообеспеченных семей и детей участников специальной военной операции.

Каждый участник акции взял по одному шару.

Так, желание 8-летнего мальчика Исмаила Гаджиева, который мечтает о ноутбуке исполнит глава Комитета по виноградарству Шериф Керимханов, велосипед 12 –летней Латифе Ибрагимовой подарит лидер Агентства информации и печати РД Абдуразак Джамалутдинов, а руководитель Управления Правительства РД по вопросам переселения лакского населения новолакского района и восстановления ауховского района Гаджи Султанов порадует Расула Гамзатова, мечтающего о квадрокоптере.   

Стоит заметить, что 22 декабря глава Дагестана Сергей Меликов после Госсовета выбрал 3 шара с желаниями с кремлевской «Ёлки желаний», а в минувшем году члены правительства региона в рамках акции исполнили мечты более 50 дагестанских детей.

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