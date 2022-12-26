ЗАМАНА - Загрузка отелей Дагестана у туроператоров на зимние каникулы составила 85%

Загрузка отелей Дагестана у туроператоров на зимние каникулы составила 85%

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26 декабря, 2022. Понедельник 13:47
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Загрузка отелей Дагестана у туроператоров на зимние каникулы составила 85%

Зимой 2022 года жители России массово устремились в самый южный субъект страны — Дагестан. Об этом информирует сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Загрузка отелей Дагестана у туроператоров на зимние каникулы составила 85%

«Зимний Дагестан — это возможность отдохнуть на берегу Каспийского моря, увидеть Дербент, побывать на бархане Сарыкум и Сулакском Каньоне, а также искупаться в горячих источниках села Ахты», — отмечает пресс-служба Fun&Sun. По сведениям специалистов туристической сферы, в заездах в Дагестан на новогодние праздники еще остаются свободные места, но с бронированием нужно поспешить. Уточняется, что в рейтинге новогодних предпочтений туристов лидируют экскурсионные поездки продолжительностью до 5 дней. 

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