Дагестанцы одержали победу в конкурсе «Твой ход»

В Москве состоялся форум «Твой ход», который шел с 11 по 16 декабря. Там получили награды лауреаты «Российской студенческой весны».

Так, в конкурсе «Твой ход» в треке «Делаю» победили двое представителей Дагестана: студент ДГМУ Абузагир Ибрагимов и студент ДГУ Дауд Селимов. Они в течение года с успехом реализовывали свои проекты «Патруль здоровья» и «Гибридные органо-неорганические умные катализаторы для очистки сточных вод». В качестве приза дагестанцы получили премии в миллион рублей на последующее развитие.