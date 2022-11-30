ЗАМАНА - Завершился ремонт 11 км автодороги «Ванашимахи – Н. Мулебки»

Завершился ремонт 11 км автодороги «Ванашимахи – Н. Мулебки»

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30 ноября, 2022. Среда 14:44
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Завершился ремонт 11 км автодороги «Ванашимахи – Н. Мулебки»

Завершился ремонт автодороги «Ванашимахи – Н. Мулебки» на участке км 0 – км 11 в Сергокалинском районе, информирует пресс-служба Министерства транспорта Дагестана.

Завершился ремонт 11 км автодороги «Ванашимахи – Н. Мулебки»

Стоит напомнить, что дорога обеспечивает транспортные связи более 10 сел района с райцентром села Сергокала. Также связывает несколько населенных пунктов Левашинского и Акушинского районов с опорной сетью дорог республики с выходом на автодорогу регионального значения «Леваши – Сергокала».

Уточняют, что работы осуществлялись в рамках реализации государственной программы профильного ведомства.

«Выполнены работы по уширению земляного полотна дороги, установлены водоотводные трубы и укреплены кюветы, обновлен один мост. Кроме того, уклоны и виражи приведены в соответствие с нормативами IV технической категории, устроено двухслойное асфальтобетонное покрытие, размещены остановочные павильоны в местах остановки общественного транспорта», – заявляет ведомство.

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