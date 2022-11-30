ЗАМАНА - Тест по истории Великой Отечественной войны состоится в Дагестане

Тест по истории Великой Отечественной войны состоится в Дагестане

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30 ноября, 2022. Среда 13:26
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Тест по истории Великой Отечественной войны состоится в Дагестане

Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» в преддверии Дня неизвестного солдата пройдет в пятницу, 2 декабря. Участники ответят на 40 вопросов по событиям времен войны на специальных площадках или в онлайн-режиме.

Тест по истории Великой Отечественной войны состоится в Дагестане

Тест пройдет по базовому и профильному уровням. Организаторы акции уточняют, что в нынешнем году появились дополнительные вопросы – о работе в тылу и храбрости солдат, о подвигах молодых людей, педагогов и медиков. В Дагестане республиканским координатором акции выступает представитель Молодежного парламента при НС региона Хочбар Баркаев. «Тест состоится на площадках всех муниципалитетов региона: в университетах, колледжах, школах, образовательных центрах и библиотеках. Основной площадкой станет исторический парк “Россия – моя история”. Каждому участнику по итогам прохождения теста вручат сертификат», – сообщил он.

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