"В рамках развития системы здравоохранения Акушинского района осуществляется строительство новых медицинских учреждений и ремонт нынешних. Так, в текущем году пребывает на финальном этапе возведение 5 ФАПов, ведется капремонт центральной районной больницы и здания поликлиники", — рассказал он. Абдулкеримов добавил, что в 2023 году там же стартует строительство поликлиники на 200 посещений в день.
В Акушинском районе почти готовы к открытию 5 фельдшерско-акушерских пунктов
- Автор Дарья
- 21 сентября, 2022. Среда 17:11
5 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) до конца 2022 года появятся в Акушинском районе Дагестана, информирует ТАСС, ссылаясь на руководителя муниципалитета Махача Абдулкеримова.
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