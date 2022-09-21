В Акушинском районе почти готовы к открытию 5 фельдшерско-акушерских пунктов

"В рамках развития системы здравоохранения Акушинского района осуществляется строительство новых медицинских учреждений и ремонт нынешних. Так, в текущем году пребывает на финальном этапе возведение 5 ФАПов, ведется капремонт центральной районной больницы и здания поликлиники", — рассказал он. Абдулкеримов добавил, что в 2023 году там же стартует строительство поликлиники на 200 посещений в день.