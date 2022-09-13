ЗАМАНА - Всероссийская патриотическая акция «Вахта Героев Отечества» прошла в Дагестане

Всероссийская патриотическая акция «Вахта Героев Отечества» прошла в Дагестане

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13 сентября, 2022. Вторник 08:21
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Всероссийская патриотическая акция «Вахта Героев Отечества» прошла в Дагестане Всероссийская патриотическая акция «Вахта Героев Отечества» прошла в Дагестане

В Дагестане с 7 по 11 сентября проходила Всероссийская патриотическая акция «Вахта Героев Отечества». В рамках мероприятий в конференц-зале Дома дружбы прошла встреча главы кабмина РД Абдулмуслима Абдулмуслимова с Героями России, информирует пресс-служба Миннаца региона.

Всероссийская патриотическая акция «Вахта Героев Отечества» прошла в Дагестане
Общество

В рамках акции на площади имени Ленина в Махачкале прошел митинг-концерт, который был приурочен ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

8 сентября Герои РФ побывали в Каякентском, Бабаюртовском, Кайтагском, Буйнакском, Табасаранском и Левашинском районах, где они увиделись с детьми и общественными деятелями муниципалитетов.

9 сентября в Карабудахкентском районе прошла встреча Героев России с молодежью, общественными работниками и жителями района.

10 сентября в школе №25 Махачкалы Герои РФ Магомед Баачилов, Игорь Медоев, Владимир Ковтун, Олег Лобунец, Александр Чернов, Владимир Алимов, Дибиргаджи Магомедов, Загид Загидов встретились с ребятами, представителями добровольческих, молодежных и военно-патриотических сообществ.

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