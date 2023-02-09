В Новой Зеландии ученые обнаружили останки 154-килограммового пингвина

Эксперты наткнулись в Новой Зеландии на останки древних пингвинов, в том числе неизвестных видов. Один из них оказался крупнейшим за всю историю.

Останки гигантского пингвина Kumimanu fordycei были обнаружены вместе с 8 другими экземплярами внутри пляжных валунов в Северном Отаго, на Южном острове Новой Зеландии. 5 из них принадлежали другому новому виду, Petradyptes stonehousei, еще один — Kumimanu biceae, 2-х опознать пока не удалось. Все нелетающие морские птицы умерли от 59,5 до 55,5 млн лет назад.

Специалисты оценили вес двух новых видов пингвинов на основе размера и плотности их костей. Далее они сравнили их с параметрами костей современных животных. Выяснилось, что P. Stonehousei весил примерно 50 кг, а K. fordeycei — в 3 раза больше.

«Следуя нашему анализу, К. fordeycei является самым большим в истории пингвином», — отмечают в статье исследователи.