Более 100 потайных дверей обнаружено в Великой Китайской стене

Несмотря на всемирную известность и популярность среди туристов Великой китайской стены, архитектурное творение почти не изучалось. Идея сохранения монументального сооружения пришла в голову Дэн Сяопину только в 1984 году.

Исследуя письменные источники, специалисты выяснили, что внутри стены имеются секретные проходы. Они начали снимать на пленку поверхность сооружения, в процессе просмотра материала получилось найти более 130 проходов. Их в прошлые века использовали в сражениях, для торговли и выгула домашних животных.

Проходы скрыты от глаз благодаря проектированию, они идеально сочетаются с рельефом местности. Внутри стен имеются отверстия с обороняющейся стороны, а выход на сторону врага замаскирован кирпичами, в случае атаки легко разбиваемые, дабы можно было неожиданно напасть на противника.