ЗАМАНА - Начальница Роспотребнадзора Попова: новых опасных штаммов коронавируса пока не выявлено

Начальница Роспотребнадзора Попова: новых опасных штаммов коронавируса пока не выявлено

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07 сентября, 2022. Среда 15:41
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Начальница Роспотребнадзора Попова: новых опасных штаммов коронавируса пока не выявлено
Пока новых опасных видов COVID-19 не зафиксировано, но о том, как вирус поведет себя в будущем, спрогнозировать никто не может, рассказала в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Начальница Роспотребнадзора Попова: новых опасных штаммов коронавируса пока не выявлено
Коронавирус

"Пока каких-то новых опасных штаммов нет, но что инфекция дальше себе "планирует" – никто не может сказать точно. Например, первая находка ВА.4 в России была еще зимой, а развитие эпидситуации с этим видом началось уже после середины весны", — заявила Попова.

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