"Пока каких-то новых опасных штаммов нет, но что инфекция дальше себе "планирует" – никто не может сказать точно. Например, первая находка ВА.4 в России была еще зимой, а развитие эпидситуации с этим видом началось уже после середины весны", — заявила Попова.