Как он заявил, с 2022 года одна из мер государственной поддержки будет помогать в продвижении и рекламе производимых товаров.
«Беда наших предпринимателей в том, что они не умеют рекламировать свой товар. То есть 20 процентов жителей нашего региона не знают, что у нас производят, так как нет этой маркетинговой коммуникации. Для продвижения бизнеса нужно вкладываться в рекламу», – высказался Абаскулиев.
Далее он напомнил, что страна компенсирует 80 процентов понесенных бизнесом затрат для логистики товаров: «Но не более 500 000 рублей в год на одного поставщика».
Абаскулиев объявил планы на 2023 год и намеченные бизнес-миссии в Ирак, ОАЭ и Оман.