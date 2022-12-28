Компаниям-экспортерам из Дагестана в 2023 году увеличат господдержку

28 декабря на базе регионального издания «Дагестанская правда» начальник Центра поддержки экспорта республики Руслан Абаскулиев рассказал СМИ о том, что в будущем году дагестанским компаниям-экспортерам окажут еще больше мер господдержки.

Как он заявил, с 2022 года одна из мер государственной поддержки будет помогать в продвижении и рекламе производимых товаров.

«Беда наших предпринимателей в том, что они не умеют рекламировать свой товар. То есть 20 процентов жителей нашего региона не знают, что у нас производят, так как нет этой маркетинговой коммуникации. Для продвижения бизнеса нужно вкладываться в рекламу», – высказался Абаскулиев.

Далее он напомнил, что страна компенсирует 80 процентов понесенных бизнесом затрат для логистики товаров: «Но не более 500 000 рублей в год на одного поставщика».

Абаскулиев объявил планы на 2023 год и намеченные бизнес-миссии в Ирак, ОАЭ и Оман.