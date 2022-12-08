Животноводы Дагестана смогут получить субсидии на выращивание крупного рогатого скота

В ходе оперативного штаба первый заместитель главы кабмина Дагестана Руслан Алиев проинформировал о мерах, принимаемых на федеральном уровне по поддержке субъектов, пишет телеграм-канал правительства республики.

Как заявил Алиев, с 1 января будущего года животноводы смогут получить новый вид поддержки. Речь идет о субсидии для возмещения части затрат на выращивание крупного рогатого скота и дальнейшее производство продукции.

В 2023 году на эти задачи в федеральном бюджете предусмотрено 600 миллионов рублей.

Кроме того, с 1 января будущего года владельцы семейных ферм получат возможность выделять часть средств на покупку земельных участков сельскохозяйственного назначения, пребывающих в муниципальной собственности.