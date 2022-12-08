Как заявил Алиев, с 1 января будущего года животноводы смогут получить новый вид поддержки. Речь идет о субсидии для возмещения части затрат на выращивание крупного рогатого скота и дальнейшее производство продукции.
В 2023 году на эти задачи в федеральном бюджете предусмотрено 600 миллионов рублей.
Кроме того, с 1 января будущего года владельцы семейных ферм получат возможность выделять часть средств на покупку земельных участков сельскохозяйственного назначения, пребывающих в муниципальной собственности.