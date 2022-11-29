В рамках мероприятия будет организована сельхозярмарка, выставка достижений муниципалитетов, концертная программа с участием творческих коллективов со всего региона, а также мастер-классы по народно-художественным промыслам.
Масштабная ярмарка состоится в Махачкале 3 декабря
- Автор Дарья
- 29 ноября, 2022. Вторник 13:27
В субботу, 3 декабря, на площади Ленина в Махачкале пройдет масштабная ярмарка. Она организована по поручению руководителя Дагестана Сергея Меликова.
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