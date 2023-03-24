В Кизляре прошли антитеррористические учения

21 марта 2023 г. Оперативным штабом в Республике Дагестан на территории воинской части в г. Кизляр проведены плановые антитеррористические учения.

В рамках учения осуществлена проверка антитеррористической защищенности воинской части и готовности подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти к выполнению задач по противодействию терроризму.

Отработано ситуационное реагирование правоохранительных структур по пресечению преступлений террористической направленности, а также действия специальных подразделений министерств и ведомств по пресечению террористического акта и минимизации его последствий.

Руководством учений дана положительная оценка готовности органов и подразделений, привлекаемых к проведению контртеррористических мероприятий на территории Республики Дагестан. Выработан комплекс мер, направленных на совершенствование системы безопасности воинской части.

Фотоматериал предоставлен пресс-службой УФСБ по Республике Дагестан