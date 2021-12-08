На данный момент этим видом препарата в Дагестане вакцинировались уже 119 015 человек, сообщает ведомство.
Стоит напомнить, что «Спутник Лайт» используется в большей степени для ревакцинации и вакцинации переболевших более полугода назад граждан.
В Дагестан прибыла еще одна крупная партия препарата от коронавируса «Спутник Лайт» – 26 400 доз вакцины, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения региона.
На данный момент этим видом препарата в Дагестане вакцинировались уже 119 015 человек, сообщает ведомство.
Стоит напомнить, что «Спутник Лайт» используется в большей степени для ревакцинации и вакцинации переболевших более полугода назад граждан.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..