Как сообщают, уже заметно снижение уровня случаев заражения коронавирусом. На данный момент в городе оба этапа вакцины сделали 8667 горожан.
Мэрия уточняет, что в ЦГБ пребывают 74 пациента, у 41 из них подтвердили коронавирус.
Более 8600 жителей Кизляра сделали вакцину от Covid-19, информирует пресс-служба администрации мэрии.
Как сообщают, уже заметно снижение уровня случаев заражения коронавирусом. На данный момент в городе оба этапа вакцины сделали 8667 горожан.
Мэрия уточняет, что в ЦГБ пребывают 74 пациента, у 41 из них подтвердили коронавирус.
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