Более 8600 жителей Кизляра прошли оба этапа вакцинации против коронавируса

Более 8600 жителей Кизляра сделали вакцину от Covid-19, информирует пресс-служба администрации мэрии.

Как сообщают, уже заметно снижение уровня случаев заражения коронавирусом. На данный момент в городе оба этапа вакцины сделали 8667 горожан.

Мэрия уточняет, что в ЦГБ пребывают 74 пациента, у 41 из них подтвердили коронавирус.