ЗАМАНА - Более 8600 жителей Кизляра прошли оба этапа вакцинации против коронавируса

Более 8600 жителей Кизляра прошли оба этапа вакцинации против коронавируса

Автор
24 ноября, 2021. Среда 08:14
Более 8600 жителей Кизляра прошли оба этапа вакцинации против коронавируса

Более 8600 жителей Кизляра сделали вакцину от Covid-19, информирует пресс-служба администрации мэрии.

Более 8600 жителей Кизляра прошли оба этапа вакцинации против коронавируса
Вакцинация

Как сообщают, уже заметно снижение уровня случаев заражения коронавирусом. На данный момент в городе оба этапа вакцины сделали 8667 горожан. 

Мэрия уточняет, что в ЦГБ пребывают 74 пациента, у 41 из них подтвердили коронавирус.

 

Прочитано 49 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top