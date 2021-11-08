Мурашко: темпы вакцинации в РФ увеличились в 4-5 раз благодаря стимулирующим мерам

Количество вакцинированных от коронавируса граждан России увеличилось почти в 4-5 раз, сообщил руководитель Минздрава Михаил Мурашко.

"Принятые правительством страны меры сработали: граждане прислушались и начали проходить вакцинацию", — рассказал он журналистам. Мурашко попросил переболевших коронавирус пройти углубленную диспансеризацию, так как после болезни может появиться много осложнений, например, с сердцем. На момент 5 ноября уровень коллективного иммунитета в стране достиг 48 процентов.