ЗАМАНА - Мурашко: темпы вакцинации в РФ увеличились в 4-5 раз благодаря стимулирующим мерам

Мурашко: темпы вакцинации в РФ увеличились в 4-5 раз благодаря стимулирующим мерам

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08 ноября, 2021. Понедельник 13:13
Мурашко: темпы вакцинации в РФ увеличились в 4-5 раз благодаря стимулирующим мерам

Количество вакцинированных от коронавируса граждан России увеличилось почти в 4-5 раз, сообщил руководитель Минздрава Михаил Мурашко.

Мурашко: темпы вакцинации в РФ увеличились в 4-5 раз благодаря стимулирующим мерам
Вакцинация

"Принятые правительством страны меры сработали: граждане прислушались и начали проходить вакцинацию", — рассказал он журналистам. Мурашко попросил переболевших коронавирус пройти углубленную диспансеризацию, так как после болезни может появиться много осложнений, например, с сердцем. На момент 5 ноября уровень коллективного иммунитета в стране достиг 48 процентов.

 

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