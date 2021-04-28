ЗАМАНА - Прихожане Свято-Успенского кафедрального собора Махачкалы прошли вакцинацию от коронавируса Источник: htt

Прихожане Свято-Успенского кафедрального собора Махачкалы прошли вакцинацию от коронавируса Источник: htt

Автор
28 апреля, 2021. Среда 00:29
Прихожане Свято-Успенского кафедрального собора Махачкалы прошли вакцинацию от коронавируса Источник: htt

Прихожане Свято-Успенского кафедрального собора Махачкалы прошли вакцинопрофилактику от коронавируса. В храме с прихожанами работала команда медицинского персонала мобильного пункта скорой помощи махачкалинской поликлиники №7.

Прихожане Свято-Успенского кафедрального собора Махачкалы прошли вакцинацию от коронавируса Источник: htt
Вакцинация

Подчеркнём, что также регулярно в в Махачкале проводится вакцинопрофилактика около джума-мечети. Еженедельно, по пятницам мобильная бригада дежурит около главной мечети столицы и прививает от опасного вируса всех желающих.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top