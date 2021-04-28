Прихожане Свято-Успенского кафедрального собора Махачкалы прошли вакцинацию от коронавируса Источник: htt

Подчеркнём, что также регулярно в в Махачкале проводится вакцинопрофилактика около джума-мечети. Еженедельно, по пятницам мобильная бригада дежурит около главной мечети столицы и прививает от опасного вируса всех желающих.