Подчеркнём, что также регулярно в в Махачкале проводится вакцинопрофилактика около джума-мечети. Еженедельно, по пятницам мобильная бригада дежурит около главной мечети столицы и прививает от опасного вируса всех желающих.
Прихожане Свято-Успенского кафедрального собора Махачкалы прошли вакцинацию от коронавируса Источник: htt
- Автор Хадижат
- 28 апреля, 2021. Среда 00:29
Прихожане Свято-Успенского кафедрального собора Махачкалы прошли вакцинопрофилактику от коронавируса. В храме с прихожанами работала команда медицинского персонала мобильного пункта скорой помощи махачкалинской поликлиники №7.
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