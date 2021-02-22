По его словам, как сообщает Мирмол, процентов 90 уже болели вирусом и уже имеют антитела, однако те, кто все же не имел дел с недугом сами изъявили желание вакцинироваться.
Об этом уполномоченный по защите прав предпринимателей в Дагестане Мурад Далгатов заявил, комментируя кампанию по вакцинации в предпринимательской среде.
По его словам, как сообщает Мирмол, процентов 90 уже болели вирусом и уже имеют антитела, однако те, кто все же не имел дел с недугом сами изъявили желание вакцинироваться.
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