ЗАМАНА - Мурад Далгатов: «Вакцинация убережет от болезни близких, друзей и коллег»

Мурад Далгатов: «Вакцинация убережет от болезни близких, друзей и коллег»

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22 февраля, 2021. Понедельник 16:51
Мурад Далгатов: «Вакцинация убережет от болезни близких, друзей и коллег»

Об этом уполномоченный по защите прав предпринимателей в Дагестане Мурад Далгатов заявил, комментируя кампанию по вакцинации в предпринимательской среде.

Мурад Далгатов: «Вакцинация убережет от болезни близких, друзей и коллег»
Вакцинация

По его словам, как сообщает Мирмол, процентов 90 уже болели вирусом и уже имеют антитела, однако те, кто все же не имел дел с недугом сами изъявили желание вакцинироваться.

 

 

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