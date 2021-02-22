Мурад Далгатов: «Вакцинация убережет от болезни близких, друзей и коллег»

Об этом уполномоченный по защите прав предпринимателей в Дагестане Мурад Далгатов заявил, комментируя кампанию по вакцинации в предпринимательской среде.

По его словам, как сообщает Мирмол, процентов 90 уже болели вирусом и уже имеют антитела, однако те, кто все же не имел дел с недугом сами изъявили желание вакцинироваться.