Фергюсон поиздевался над командой Нурмагомедова

Оскорбительную фотографию Фергюсон подписал так: "команда Хабиба". Один из пользователей соцсетей по имени Магомед Расулов прокомментировал фото, заявив, что ничего оскорбительного в нем не видит, ведь многие горцы умеют прекрасно скакать на лошадях. Он добавил, что сам Фергюсон вряд ли бы справился с дагестанскими лошадями.