Оскорбительную фотографию Фергюсон подписал так: "команда Хабиба". Один из пользователей соцсетей по имени Магомед Расулов прокомментировал фото, заявив, что ничего оскорбительного в нем не видит, ведь многие горцы умеют прекрасно скакать на лошадях. Он добавил, что сам Фергюсон вряд ли бы справился с дагестанскими лошадями.
Фергюсон поиздевался над командой Нурмагомедова
- Автор Мадина
- 13 марта, 2020. Пятница 08:58
Американский спортсмен смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон поиздевался над друзьями российского бойца Хабиба Нурмагомедова, опубликовав в Twitter фотку с ним и другими бойцами на лошадях.
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