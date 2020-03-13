ЗАМАНА - Фергюсон поиздевался над командой Нурмагомедова

Фергюсон поиздевался над командой Нурмагомедова

Автор
13 марта, 2020. Пятница 08:58
Фергюсон поиздевался над командой Нурмагомедова Фергюсон поиздевался над командой Нурмагомедова

Американский спортсмен смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон поиздевался над друзьями российского бойца Хабиба Нурмагомедова, опубликовав в Twitter фотку с ним и другими бойцами на лошадях.

Фергюсон поиздевался над командой Нурмагомедова
Спорт

Оскорбительную фотографию Фергюсон подписал так: "команда Хабиба". Один из пользователей соцсетей по имени  Магомед Расулов прокомментировал фото, заявив, что ничего оскорбительного в нем не видит, ведь многие горцы умеют прекрасно скакать на лошадях. Он добавил, что сам Фергюсон вряд ли бы справился с дагестанскими лошадями.

 

Прочитано 78 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top