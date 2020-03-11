Спортсмен из России заявил, что ему нравится этот соперник, потому что тот поражал многих сильных бойцов. Также, Нурмагомедов отметил, что многие верят, что Фергюсон сможет победить его. «Это настоящее испытание», — сообщил российский спортсмен.
Нурмагомедов признал силу Фергюсона
- Автор Мадина
- 11 марта, 2020. Среда 13:45
Спортсмен смешанного стиля (ММА) из России Хабиб Нурмагомедов отметил силу мексиканца Тони Фергюсона и заметил, что все равно планирует закончить бой с ним досрочной победой. Слова бойца можно увидеть на YouTube-канале CBS Sports.