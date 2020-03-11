ЗАМАНА - Нурмагомедов признал силу Фергюсона

Нурмагомедов признал силу Фергюсона

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11 марта, 2020. Среда 13:45
Нурмагомедов признал силу Фергюсона

Спортсмен смешанного стиля (ММА) из России Хабиб Нурмагомедов отметил силу мексиканца Тони Фергюсона и заметил, что все равно планирует закончить бой с ним досрочной победой. Слова бойца можно увидеть на YouTube-канале CBS Sports.

Нурмагомедов признал силу Фергюсона
Спорт

Спортсмен из России заявил, что ему нравится этот соперник, потому что тот поражал многих сильных бойцов. Также, Нурмагомедов отметил, что многие верят, что Фергюсон сможет победить его. «Это настоящее испытание», — сообщил российский спортсмен.

 

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