Популярный своими неоднозначными выходками уроженец Ирландии Конор Макгрегор решил потроллить Хабиба Нурмагомедова. После завершения пресс-конференции с американцем Тони Фергюсоном, где Нурмагомедов подчеркнул, что ему не впервой принимать участие в уличных драках, Макгрегор отправился потроллить его в твиттере.

Ирландец разместил в своём аккаунте эпизод нападения на автобус с участниками турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Отметим, Хабиб Нурмагомедов тогда решил отсидеться в автобусе. За это Конор Макгрегор многократно обзывал его трусом.

Нурмагомедов не проигнорировал выпад в свой адрес, и дал ответ на выходку ирландца фотографией их боя – именно в этот момент спортсмен из Дагестана проводит болевой приём, а выражение лица ирландца отражает боль и отчаяние.