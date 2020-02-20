Боец и его тренер Махмуд Магомедов получил поздравления с успехами от главы минпрома Дагестана, заслуженного тренера России Сайгидпаши Умаханова.
Молодому спортсмену были вручены ключи от отечественного автомобиля.
Уроженец Хасавюрта Курбан Шираев завоевал в Риме на чемпионате Европы по вольной борьбе золотую медаль.
Боец и его тренер Махмуд Магомедов получил поздравления с успехами от главы минпрома Дагестана, заслуженного тренера России Сайгидпаши Умаханова.
Молодому спортсмену были вручены ключи от отечественного автомобиля.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..