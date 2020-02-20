ЗАМАНА - Сайгидпаша Умаханов вручил ключи от автомобиля чемпиону Европы Курбану Шираеву

Сайгидпаша Умаханов вручил ключи от автомобиля чемпиону Европы Курбану Шираеву

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20 февраля, 2020. Четверг 16:04
Сайгидпаша Умаханов вручил ключи от автомобиля чемпиону Европы Курбану Шираеву

Уроженец Хасавюрта Курбан Шираев завоевал в Риме на чемпионате Европы по вольной борьбе золотую медаль.

Сайгидпаша Умаханов вручил ключи от автомобиля чемпиону Европы Курбану Шираеву
Спорт

Боец и его тренер Махмуд Магомедов получил поздравления с успехами от главы минпрома Дагестана, заслуженного тренера России Сайгидпаши Умаханова.

Молодому спортсмену были вручены ключи от отечественного автомобиля.

 

 

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