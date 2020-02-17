ЗАМАНА - Нурмагомедов опубликовал фото подготовки к бою с Фергюсоном

Нурмагомедов опубликовал фото подготовки к бою с Фергюсоном

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17 февраля, 2020. Понедельник 05:55
Нурмагомедов опубликовал фото подготовки к бою с Фергюсоном

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов выложил Instagram фото, где он готовится к титульному поединку с американским спортсменом Тони Фергюсоном, сообщает RT.

Нурмагомедов опубликовал фото подготовки к бою с Фергюсоном
Спорт

Нурмагомедов сообщил, что неделя у него выдалась тяжелой. Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдет в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. За свою спортивную карьеру Нурмагомедов набрал 28 побед и ни одной неудачи. На счету Фергюсона 25 побед и 3 неудачи.

 

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