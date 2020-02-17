Нурмагомедов опубликовал фото подготовки к бою с Фергюсоном

Нурмагомедов сообщил, что неделя у него выдалась тяжелой. Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдет в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. За свою спортивную карьеру Нурмагомедов набрал 28 побед и ни одной неудачи. На счету Фергюсона 25 побед и 3 неудачи.