Нурмагомедов сообщил, что неделя у него выдалась тяжелой. Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдет в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. За свою спортивную карьеру Нурмагомедов набрал 28 побед и ни одной неудачи. На счету Фергюсона 25 побед и 3 неудачи.
Нурмагомедов опубликовал фото подготовки к бою с Фергюсоном
- Автор Мадина
- 17 февраля, 2020. Понедельник 05:55
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов выложил Instagram фото, где он готовится к титульному поединку с американским спортсменом Тони Фергюсоном, сообщает RT.