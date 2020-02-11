Нурмагомедова признали лучшим бойцом мира

Статистический портал Sherdog обновил рейтинг борцов смешанного стиля (MMA) без учета весовых категорий — его лидером стал россиянин Хабиб Нурмагомедов. Фамилии лучших 10 бойцов можно увидеть на сайте портала.

31-летний Хабиб Нурмагомедов, знаменитый по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), обошел американского спортсмена Джона Джонса. Джонс лидирует в рейтинге UFC без учета весовых категорий, где российский боец Нурмагомедов занимает 2 строчку. На 3 месте в рейтинге Sherdog американский спортсмен Генри Сехудо. Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. 18 апреля он сразится с американцем Тони Фергюсоном, дабы защитить свой пояс чемпиона. У Хабиба Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения.