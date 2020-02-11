ЗАМАНА - Хабиб Нурмагомедов занял первое место в списке Р4Р

Хабиб Нурмагомедов занял первое место в списке Р4Р

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11 февраля, 2020. Вторник 09:30
Хабиб Нурмагомедов занял первое место в списке Р4Р

UFC внесла новые данные в рейтинг "лучших из лучших".
После сомнительной победы над Домиником Рейесом, Джонса Джонса лишили места лидера списка P4P UFC. Теперь первую строчку рейтинга занимает дагестанский чемпион лёгкого веса Хабиб Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов занял первое место в списке Р4Р
Спорт

Отметим, что будущий соперник Хабиба Нурмагомедова Тони Фергюсон занимает в данном рейтинге девятое место. Обновленный список рейтинга P4P.

 

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