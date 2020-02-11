Отметим, что будущий соперник Хабиба Нурмагомедова Тони Фергюсон занимает в данном рейтинге девятое место. Обновленный список рейтинга P4P.
Хабиб Нурмагомедов занял первое место в списке Р4Р
- Автор Габи
- 11 февраля, 2020. Вторник 09:30
UFC внесла новые данные в рейтинг "лучших из лучших".
После сомнительной победы над Домиником Рейесом, Джонса Джонса лишили места лидера списка P4P UFC. Теперь первую строчку рейтинга занимает дагестанский чемпион лёгкого веса Хабиб Нурмагомедов.
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