ЗАМАНА - Хабиб Нурмагомедов назвал трусом бойца UFC Дональда Серроне

Хабиб Нурмагомедов назвал трусом бойца UFC Дональда Серроне

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13 января, 2020. Понедельник 11:28
Хабиб Нурмагомедов назвал трусом бойца UFC Дональда Серроне

Знаменитый спортсмен из Дагестана Хабиб Нурмагомедов просмотрел рекламу с речью спортсмена из США UFC Дональдом Серроне и высказался, что Серроне думает как «очкошник». Хабиб посмеялся над словами Серроне, оставленными им перед сражением с Конором Макгрегором.

Хабиб Нурмагомедов назвал трусом бойца UFC Дональда Серроне
Спорт

Серроне поделился, что чувствует страх перед каждым своим сражением.

– Мысли очкошника», – дал комментарий на своей странице Instagram Хабиб.

Таким образом Хабиб назвал Серроне трусливым. Возможно, что эти слова были написаны в шутливом тоне.

 

 

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