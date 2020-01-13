Серроне поделился, что чувствует страх перед каждым своим сражением.
– Мысли очкошника», – дал комментарий на своей странице Instagram Хабиб.
Таким образом Хабиб назвал Серроне трусливым. Возможно, что эти слова были написаны в шутливом тоне.
Знаменитый спортсмен из Дагестана Хабиб Нурмагомедов просмотрел рекламу с речью спортсмена из США UFC Дональдом Серроне и высказался, что Серроне думает как «очкошник». Хабиб посмеялся над словами Серроне, оставленными им перед сражением с Конором Макгрегором.
Серроне поделился, что чувствует страх перед каждым своим сражением.
– Мысли очкошника», – дал комментарий на своей странице Instagram Хабиб.
Таким образом Хабиб назвал Серроне трусливым. Возможно, что эти слова были написаны в шутливом тоне.
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