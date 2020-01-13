Хабиб Нурмагомедов назвал трусом бойца UFC Дональда Серроне

Знаменитый спортсмен из Дагестана Хабиб Нурмагомедов просмотрел рекламу с речью спортсмена из США UFC Дональдом Серроне и высказался, что Серроне думает как «очкошник». Хабиб посмеялся над словами Серроне, оставленными им перед сражением с Конором Макгрегором.

