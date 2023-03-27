Чемпионаты по настольному теннису, плаванию и спортивному скалолазанию прошли в рамках III Спортивного форума СКФО «ЭРА»

24 марта 2023 года в рамках III Спортивного форума СКФО «ЭРА» прошли состязания по настольному теннису, плаванию и спортивному скалолазанию.

«В отличие от прошлых лет, в этом году соревнования по настольному теннису, плаванию и спортивному скалолазанию пройдут одновременно в разных местах проведения, благодаря привлечению новых партнеров проекта в лице Федерации по спортивному скалолазанию Республики Дагестан, Дагестанскому государственному техническому университету и теннисному клубу «Ping-Pong». Хотелось бы выразить благодарность партнерам проекта, а также участникам по каждому виду спорту, ведь мы делаем одно общее дело – развиваем спортивный и здоровый образ жизни в молодежной среде» - отметил директор форума Эседулах Салахов.

Турнир по скалолазанию проходил на площадке Федерации по спортивному скалолазанию Республики Дагестан с участием учащихся колледжей и вузов Северо-Кавказского Федерального округа.За кубок лучшего скалолаза боролись 40 участников.

Главный судья соревнования, президент Федерации Республики Дагестан по скалолазанию Ренат Алиевич Закаев подчеркнул: «Отрадно видеть,что молодежь интересуются таким видом спорта, как скалолазание. Занятие таким видом спорта укрепляет выносливость, физическую подготовку и, конечно, подогревает эмоции участника, восходящего до вершины».

По итогам судейских оценок чемпионат завершился следующими результатами: в личном зачете мужчины: 1 место - Алиев Джамалудин, 2 место- Исмаилов Абдурашид, 3 место - Дадашев Мухаммад; в личном зачете девушки: 1 место - Ахметханова Асият, 2 место - Алиева Патимат, 3 место - Колпакова Анастасия.

Параллельно в спортивно-оздоровительном комплексе ДГТУ собрались участники чемпионата по плаванию на дистанции 25м вольным стилем. По результатам заплыва команд, судьями определены следующие победители и призеры: 1 место - Шагортаев Александр, 2 место - Джахпаров Исмаил, , 3 место - Алискендеров Алискендер. В номинации "Лучшая техника" отличился Малиновский Александр.

В теннисном клубе "Ping Pong" состоялись соревнования по настольном теннису в рамках Межрегионального молодежного форума "Лига спорта".

Настольный теннис, - увлекательная спортивная игра. Она не так проста, как может казаться, и требует хорошей реакции и координации. Именно эти качества смогли продемонстрировать участники турнира по настольному теннису во время соревнований, проходивщих в теннисном клубе Ping Pong.

По результатам командных игр победителями и призерами стали: среди девушек: 1 место - Узденова Алина, 2 место - Куликова Анастасия, 3 место - Клинкова Ангелина; среди мужчин: 1 место - Абдулаев Марат, 2 место - Абдулхаликов Абдула, 3 место - Санташов Владислав.

Отметим, что форум проводится в рамках реализации гранта Федерального агентства по делам молодежи при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Дагестан и Дагестанского государственного технического университета.