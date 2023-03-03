Всероссийский турнир проходит в Перми.
Чемпионами России стали Мухтар Гамзаев (58 кг) и и Загид Гайдаров (79 кг).
Серебро взял Шамиль Курамагомедов (98 + кг).
Два золота и одно серебро выиграли спортсмены из Дагестана по итогам первого соревновательного дня на чемпионате России по боевому самбо.
Всероссийский турнир проходит в Перми.
Чемпионами России стали Мухтар Гамзаев (58 кг) и и Загид Гайдаров (79 кг).
Серебро взял Шамиль Курамагомедов (98 + кг).
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