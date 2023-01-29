Девушка стала сильнейшей на соревнованиях в весе до 53 кг.
В решающем бою она одержала победу со счетом 10:2.
Дагестанка Милана Дадашева выиграла золото на Кубке Ивана Ярыгина в Красноярске.
Девушка стала сильнейшей на соревнованиях в весе до 53 кг.
В решающем бою она одержала победу со счетом 10:2.
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