ЗАМАНА - Спортсменка из Дагестана Милана Дадашева выиграла Кубок Ивана Ярыгина

Спортсменка из Дагестана Милана Дадашева выиграла Кубок Ивана Ярыгина

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29 января, 2023. Воскресенье 02:27
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Спортсменка из Дагестана Милана Дадашева выиграла Кубок Ивана Ярыгина

Дагестанка Милана Дадашева выиграла золото на Кубке Ивана Ярыгина в Красноярске.

Спортсменка из Дагестана Милана Дадашева выиграла Кубок Ивана Ярыгина

Девушка стала сильнейшей на соревнованиях в весе до 53 кг.

В решающем бою она одержала победу со счетом 10:2.

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