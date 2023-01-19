Дагестанец вышел на поле с капитанской повязкой и сделал единственный гол в этой игре. Стоит напомнить, что в конце лета 2022 года Ибрагимов продлил договор с «Манчестер Юнайтед».
Дагестанец Амир Ибрагимов забил победный гол в игре за «Манчестер Юнайтед» U15
- Автор Дарья
- 19 января, 2023. Четверг 09:31
Футболист Амир Магомедов, играющий за британский клуб «Манчестер Юнайтед», забил победный мяч в матче против ровесников из «Манчестер Сити».
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