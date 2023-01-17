ЗАМАНА - Дагестанский вольник признан лучшим борцом чемпионата Болгарии

Дагестанский вольник признан лучшим борцом чемпионата Болгарии

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17 января, 2023. Вторник 13:10
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Дагестанский вольник признан лучшим борцом чемпионата Болгарии

Борец вольного стиля Рамазан Рамазанов одержал победу на чемпионате Беларуси.

Дагестанский вольник признан лучшим борцом чемпионата Болгарии

Воспитанник дагестанской школы борьбы провел на турнире 5 боев и всех своих противников одолел досрочно.

Рамазанову 27 лет, он также является бронзовым призером чемпионата Европы 2022 года в составе сборной Болгарии.

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