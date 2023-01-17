Дагестанский вольник признан лучшим борцом чемпионата Болгарии

Воспитанник дагестанской школы борьбы провел на турнире 5 боев и всех своих противников одолел досрочно.

Рамазанову 27 лет, он также является бронзовым призером чемпионата Европы 2022 года в составе сборной Болгарии.