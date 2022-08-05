В мероприятии поучаствуют дартсмены из 30 субъектов России. В Дагестан для участия в турнире уже прибыли жители Кемеровской, Ростовской, Тульской, Новосибирской, Астраханской, Свердловской, Вологодской, Волгоградской областей, Краснодарского, Красноярского, Ставропольского краев, Санкт-Петербурга. Также принять участие в соревнованиях решили спортсмены из Донецка. Среди участников лучшие дартсмены страны, в том числе чемпионы и призеры чемпионатов РФ и Европы, а также лидеры рейтинг-листа Всероссийской федерации дартс. Праздничное открытие мероприятия пройдет завтра, 6 августа, в 13 часов.
Дагестан примет Всероссийский турнир по дартсу «Кубок Каспия»
- Автор Дарья
- 05 августа, 2022. Пятница 14:48
Всероссийские игры по дартсу «Кубок Каспия» пройдут 5-7 августа в санатории «Леззет» Карабудахкентского района.
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